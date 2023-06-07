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Kuruluş Osman 129. bölüm full izle! ATV Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izle

Kuruluş Osman 129. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman son bölümünde yaşananlar

Kuruluş Osman 129. son bölüm 7 Haziran Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman'ın son bölümüne; Osman Bey'in, ezeli düşmanları Nayman ve Tekfur Valens'le hesaplaşması damga vurdu. Kuruluş Osman 129. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 07.06.2023 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 129. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 129. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 129. SON BÖLÜM ÖZETİ

    Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur. Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır. Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir. Nayman'ın yaptıkları artık Osman Bey'in öfkesini katmerlemiştir. Osman Bey, Nayman'ın cezasını kesip, kellesini alacak mıdır?

  • TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!

    Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir. Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister. Tekfur Valens orduyu getirmek için İmparator Andronikos'u nasıl ikna etmiştir? Tekfur Valens kurduğu büyük orduyla kimsenin tahmin edemeyeceği bir oyun kuracaktır. Bu oyun ne olacaktır? Osman Bey, Tekfur Valens'in adımlarından haberdardır. Eli pusat tutan bütün yiğitleri ardında toplamak için emir verir. Osman Bey, kurulan Bizans Ordusu'na karşı kendi ordusuyla nasıl bir oyun kuracaktır? Hilal ve Haçın savaşacağı büyük karşılaşma sonunda olacak mıdır?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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