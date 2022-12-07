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Kuruluş Osman 107. bölüm izle full HD tek parça! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz full izle

Kuruluş Osman 107. bölüm yayınlandı! Kuruluş Osman 107. son bölüm izle!

Kuruluş Osman 107. son bölüm 7 Aralık 2022 Çarşamba akşamı 20:00'da ATV ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman son bölümde; Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Kuruluş Osman 107. bölüm izle bilgilerini haberimizde derledik. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

Giriş: 07.12.2022 - 23:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Ahmet Yılmaz yapıyor. Kuruluş Osman dizisi 4. sezonuyla yayınlanırken her hafta Çarşamba akşamı ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin seyircileri Kuruluş Osman son bölüm izleme bilgisini sorguluyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm özeti...

  • KURULUŞ OSMAN 107. BÖLÜM İZLE

    Kuruluş Osman 107. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Kuruluş Osman son bölüm izlemek için ATV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • KURULUŞ OSMAN 107. BÖLÜM ÖZETİ

    İsmihan Sultan'ın Osman Bey'e cehennemi yaşatma planı!

    Osman Bey'in, Köprühisar için hazırladığı gizli karargah ve fetih planları, karargah baskını haberiyle İsmihan Sultan'a ayan olmuştur. Köprühisar fethinin hazırlıklarının ortaya çıkması Osman Bey ve İsmihan Sultan arasında ki gerilimi arttırırken Osman Bey ve İsmihan Sultan'ın karargah meselesi sebebiyle yüzleşmesi nereye varacaktır? İsmihan Sultan bunların hesabını sormak için türlü planlar yapacaktır. İsmihan Sultan, Osman Bey için söylediği gibi "büyük bir cehennem" yaratabilecek midir?

    Bala Hatun baskından nasıl kurtuldu?

    Bala Hatun, Bacıları ve Alp'leri, Olof ile Frigg'in karargah baskınıyla zor durumda kalmıştır. Bala Hatun, Olof ve Frigg'in saldırısından nasıl kurtulmuştur? Osman Bey'in Bala Hatun'a tepkisi nasıl olacaktır?

     

  • İsmihan Sultan Konur Alp'i yanına mı çekiyor?

    Osman Bey karargaha yapılan baskından Konur Alp'i sorumlu tutarken Konur Alp, Osman Bey'e hiç beklemediği bir tepki verecektir. Osman Bey bu tepkiyi affetmeyerek gereken cevabı verir. Fakat git gide yalnızlaşan Osman Bey için işler nasıl bir hal alacaktır? Öte yandan Turgut Bey'i yanına çekmeyi başaran İsmihan Sultan'ın yeni hedefi Konur Alp'tir. İsmihan Sultan, Konul Alp'i de yanına çekebilecek midir?

    Aktemur üzerinden Osman Bey'e kurulan tuzak

    Bunca olanlar içerisinde bir de Aktemur'un kaçırılması konağı sarsmıştır. Osman Bey Aktemur'u bulabilecek midir? Aktemur'un akıbeti ne olacaktır? İsmihan Sultan, Osman Bey Aktemur'un ardına düşmüşken onu ummadığı yerden vurmayı planlamaktadır. Planı işe yarayacak mıdır? Osman Bey'in karşı hamlesi ne olacaktır?

  • İsmihan Sultan'la köprüleri atan Osman Bey'in hamlesi ne olacak?

    Osman Bey'in dört bir yanı, İsmihan Sultan tarafından sarılmıştır. İsmihan Sultan, Olof üzerinden Osman Bey ve ailesine ölümcül tuzaklar kurarken öte yandan Turgut Bey'i de yanına çekmiştir. İsmihan Sultan, Osman Bey'le arası açılan Konur Alp'i de yanına çekmek için hamle yapar. Amacı Osman Bey'i yalnızlaştırıp bir fermanla beyliğini ve mülklerini almaktır. Osman Bey içerisine girdiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? İsmihan Sultan'a "Daha hiçbir şey görmediniz" diyerek rest çeken Osman Bey'in planı nedir? İsmihan Sultan'a nasıl karşılık verecektir? Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedecek midir?

    Osman Bey, Turgut Bey'den İnegöl'ü geri alacak mı?

    Osman Bey artık gemileri yakmıştır. Turgut Bey'in karşısına çıkar ve İnegöl'ü ondan alacağını söyler. İkisinin arasındaki gerilimin sonu nereye varacaktır? Osman Bey Turgut Bey'den hem İnegöl'ü hem de canını alacak mıdır?

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