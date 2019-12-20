AA

Kurulan şirket sayısı, kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 7 bin 731 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,68'lik azalışla 1035 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kasım ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kasımda kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,44 azalarak 8 bin 352'den 7 bin 731'e geriledi. Bu dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,68 azaldı ve 1035 olarak gerçekleşti. Ekimde kapanan şirket sayısı 1199 idi.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre ise kurulan şirket sayısı yüzde 10,19 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 1,24 azaldı.

Kurulan şirket sayısı, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,38 azalarak 76 bin 253, kapanan şirket sayısı ise yüzde 4,57 artarak 10 bin 996 oldu.

KURULAN ŞİRKET VE KOOPERATİF SAYISI KASIMDA 7 BİN 833 OLDU

Türkiye'de, kasım ayında 7 bin 833 şirket ve kooperatif kuruluşu gerçekleştirildi.

Buna göre, kasımda bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 7,44, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,68, kooperatif sayısı yüzde 8,93 azaldı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 13,68, kooperatif sayısı yüzde 6,85 azalış gösterirken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,21 arttı.

Kasımda geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 10,19, kooperatif sayısı yüzde 8,51 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,36 azaldı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,24 azalırken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,84, kooperatif yüzde 6,25 artış gösterdi.

TÜM İŞLETMELERDE ŞİRKET KURULDU

Söz konusu ayda kurulan toplam 7 bin 833 şirket ve kooperatifin yüzde 84,86'sını limited şirketler, yüzde 13,84'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 42,49'u İstanbul, yüzde 10,65'i Ankara, yüzde 6,75'i İzmir'de kuruldu. Kasımda tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 711'i ticaret, 1165'i imalat ve 789'u inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 792'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 379'u inşaat, 348'i imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Kasım ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 329'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 177'sinin inşaat, 135'inin imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 583'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 265'inin inşaat, 138'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Öte yandan ocak-kasım döneminde toplam 77 bin 311 şirket ve kooperatif iş başı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 984 yabancı ortak sermayeli şirketin, 545'i Türk sermayeli, 67'si İran ve 29'u Suriye ve Mısır ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 101'i anonim, 883'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 1368'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 717'si gayrimenkul acenteleri ve 603'ü lokanta ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83,85'inin yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.