Kuru ve hassas ciltler toplanın! Slugging yöntemiyle Korelilerin cilt bakımı trendini keşfedin

SLUGİNG NASIL YAPILIR?

Evde slugging yapmak için ihtiyacınız olan vazelin ve halihazırda sahip olduğunuz cilt bakım ürünleridir.

Birinci adım: Herhangi bir güzellik rutininin ilk adımı için cilt temiz olmalıdır. Temiz cilt, uygulanacak ürünleri kabul eder ve hiçbir kirin topaklanma yoluyla gözeneklerde sıkışmamasını sağlar. Cildinizi temizledikten sonra nazikçe kurulayın, hatta cildinizi biraz nemli bırakın.