13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Vücudun savunma sisteminin güçlenmesinde büyük önemi olduğu ifade edilen kuru üzümünün, yorgunluğun giderilmesine ve stresin azalmasına yardımcı olduğu bildirildi. Fenoller bakımından zengin olan kuru üzüm fenollerin antioksidan özelliği sayesinde bazı hastalıklarda etkili olabilmektedir.
Kuru üzümün faydaları nelerdir?
Önemli mineraller içeren kuru üzüm sindirim siteminin düzenli çalışması açısından fayda sağlayan ve enerji veren bir kuru yemiş türüdür. Ancak çok fazla kalori içermesi açısından çok fazla tüketilmemelidir.
Kuru üzümün faydaları
Fenoller bakımından zengin olan kuru üzüm fenollerin antioksidan özelliği sayesinde bazı hastalıklarda etkili olabilmektedir.
Kalsiyumun vücutta daha iyi emilmesini sağlayan ve kuru üzümün içinde var olan boron minerali, osteoporoza karşı koruma sağlar ve menopoz sonrası östrojen terapisine de fayda sağlar.
Sarı nokta olarak adlandırılan ve 50 yaş üstünde seyreden göz hastalığının oluşma riskini azaltmak için kuru üzümü düzenli tüketebilirsiniz.
Kuru üzümü tüketmek düzenli bir sindirim sistemine sahip olmak için oldukça faydalıdır. İçerisinde bulunan besin lifi ile bunu sağlamak mümkün. Ve bu sayede kabızlık sorununa da çözüm sağlamaktadır. Günde bir avuç kuru üzüm tüketmek kabızlığa ve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır.
Kuru üzüm potasyum ve magnezyum mineralleri içerir. Bu sayede vücudun asit dengesini sağlamaya yardımcı olur. Bu sayede gut, romatizma, böbrek taşı ve kalp hastalıklarında korunmaya yardımcı olur.
Demir açısından zengin olan kuru üzümü tüketmek anemi tedavisinde de fayda sağlayabiliyor.
Yorgunluk, halsizlik hissetiğinizde bir avuç kuru üzüm yemek enerjinizi toplamaya yardımcı olacaktır.
Kuru üzüm fazla şeker içerir bu yüzden diyabet rahatsızlıklarında pek önerilmez nacak şeker düşmesine karşı rafine şeker içeren yiyecekler yerine kuru üzüm yiyebilirsiniz.
26 gr kuru üzümde; 78 kalori, 4 gr su,1 gram besin lifi ayrıca, 0,6 mg C, 0,9 mcg K, 0.2 mg niasin vitaminleri vardır. Mineralller; 1,3 mcg folat, 13 mg kalsiyum, 0,5 mg demir, 8.3 mg magnezyum, 26.3 mg fosfor, 195 mg potasyum, 3 mg sodyum 0.1 mg çinko 0.1 mg bakır 0.1 mg manganez 0.2 mcg selenyum
Kuru üzümde; 1,8 mg omega 3 yağ asidi, 7,5 mg omega 6 yağ asidi bulunur.
Kuru üzüm yüksek kaloriye sahip olduğundan tüketilmesine dikkat etmek gerekir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!