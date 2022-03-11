Soğansız yemek olmaz cümlesini hepiniz daha küçük yaşlarınızdayken duymuşsunuzdur. Türk mutfağında neredeyse her şeyde kullanılan kuru soğan, kısa bir süre önce de menemen tartışmalarıyla sosyal medyanın gündeminde oturmuştu. Temel gıda maddelerinden biri kabul edilen Kuru Soğanın Faydaları ve Zararları son zamanlarda internette en çok araştırılan konuların arasında yer alıyor.

Kuru Soğanın Faydaları Nedir?

İstersen kürünü hazırla, suyunu iç, istersen yemeklere ve salatalara doğra ye ama kuru soğanı hayatından eksik etme. Kuru Soğanın Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da her fırsatta dile getirilir çünkü kuru soğan aslında antibiyotik ve doğal ağrı kesici etkisi ile faydalarını bilenlerin asla vazgeçemeyeceği bir besindir. Gelin, Kuru Soğan Neye İyi Gelir sorusunu madde madde cevaplayalım...

Kuru Soğan Neye İyi Gelir?

Yaz kış sofralarınızda yeri olması gereken kuru soğan bağışıklık sisteminizin dostudur. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren kuru soğan özellikle kış aylarında mikroplara karşı vücut direnci arttırır ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Mikrobik rahatsızlıkları olanların da en yakın dostu olmaya aday olan kuru soğan doğal bir antibiyotiktir. Bu nedenle de vücudunuzda bulunan ve sizi hasta etmeye niyetlenen mikropları yok etmek konusunda uzman kabul edilir.

Kuru soğan aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Kanser tedavilerinde de soğan kürlerinin önerildiğini sık sık görürsünüz.

Diyelim ki soğuk aldınız ve hastalandınız. Boğazınızda balgamlı bir öksürük var. İşte böyle durumda da kuru soğana başvurabilirsiniz çünkü kuru soğal balgam söktürücü özelliği ve burun tıkanıklığı önleyen etkisi ile iyileşmenize yardım eder.

Yorgunluktan şikayet edenler ayakların altına kuru soğan bağlayarak uyumayı denesin. Ertesi güne daha dinç ve canlı kalktığını görecektir.

Regl dönemi öncesinde ağrı hisseden kadınlar için kuru soğanın adet söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

Kuru soğanın bir diğer faydası da yeni doğum yapmış kadınlar içindir. Kuru soğan emziren anneler tarafından tüketildiğinde sütlerinin artmasına yardım eder. Ancak tüketirken pişmiş soğan tüketmeliler. Çiğ soğan sütte gaz yapabilir bu da bebeğinizin gaz problemi yaşamasına neden olabilir.

Kuru Soğan Zayıflatır Mı?

Kuru soğanın zayıflamaya yardımcı etkisinden de bahsedilebilir. Vücudunuzdaki fazla suyu atmaya yardım eden kuru soğan tek başına zayıflamanızı sağlamasa da zayıflama sürecinize katkı sağlayabilir.

Kuru Soğan Kürü Nasıl Yapılır?

Soğan kürü hazırlamak oldukça kolaydır. Bir tencerede bir miktar su ile soğanları kaynatarak soğan kürü elde edebilirsiniz.

Kuru Soğanın Zararları Nedir?

Kuru soğanın aşırı tüketilmesi durumlarda elbette bazı olumsuz etkilerden de söz edilebilmektedir. Örneğin kuru soğan fazla tüketildiğinde kanamaları arttırabilir. Basur kanamaları olanlar kuru soğan tüketirken dikkatli olmalıdır.

Bunun yanı sıra kuru soğanın migren ağrılarını tetikleyici etkileri olduğundan da bahsedilir. Ayrıca kuru soğan çiğ olarak tüketildiğinde midede şişkinlik ve yanma yapabilir. Yani reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıkları olanların çiğ kuru soğan tüketmekten mümkün mertebe kaçınması gereklidir.