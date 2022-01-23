Kuru erik, eriğin yılın her döneminde tüketilmesine olanak sağlayan bir meyve çeşididir. Vücuda birçok yararı olduğu araştırmalar sonucunda belirlenen kuru erik zayıflamak isteyen kişiler tarafından da sıklıkla tüketilmektedir. Erik kurusu zayıflamanın yanı sıra sağlığa yararlı birçok vitamin ve mineral de içermektedir. İşte birçok derde deva olduğu bilinen kuru eriğin faydaları…

Kuru Erik Faydaları

Kuru erik, erik çeşitlerinin güneşte kurutulmasıyla elde edilir. Bu haliyle erik, tatlı ihtiyacının doğal ve sağlıklı yollardan giderilmesine yardımcı olur. Aynı zamanda bahar ve yaz aylarında sevilerek tüketilen eriğin kışın da sofralarda yer alması sağlanmış olur. Sarı ve siyah eriğin kurutulmasıyla elde edilen bir yemiştir. Siyah erik mürdüm eriği olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle kuru mürdüm erdiği neye iyi gelir sorusu birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bunun yanı sıra kuru erik zayıflatır mı konusu da sıklıkla araştırılmaktadır. Kuru erik zayıflamaya yardımcı olan bir maddedir. Kilo vermek isteyenlerin günlük diyetlerine eklemesinde fayda vardır.

Ayrıca sarı kuru erik faydaları da sıklıkla araştırılan konular arasındadır. Kuru eriğin faydaları Osman Müftüoğlu tarafından da dile getirilmiştir. Prof. Dr. Osman Müfüoğlu, kuru eriğin antioksidan besinlerin başında geldiğini belirtmiştir. Yüksek antioksidan içeriğiyle ve içeriğindeki vitaminlerle birçok derde iyi gelen kuru eriğin faydaları:

Kuru erikte Potasyum, kalsiyum, K, B, A vitaminleri, demir ve beta karoten vardır. Multi vitamin bakımından zengin içeriği sayesinde antioksidan görevi görür ve hücre yenilenmesine katkıda bulunur.

Lifler açısından zengin olduğu ve düşük kaloriye sahip olduğu için uzun süre tok tutarak diyet yapan kişilerin zayıflamasına yardımcı olur.

Lif bakımından zengin içeriği sayesinde kabızlığa iyi gelerek bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.

Yüksek kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığının korunmasına fayda sağlar.

Bünyesinde yüksek oranda antioksidan barındırdığı için kalp sağlığının korunmasında etkin rol oynar. Bu antioksidanlar aynı zamanda beyin için de çok önemlidir.

İçeriğindeki vitaminler cilt sağlığının korunması için de çok önemlidir. Bu vitaminler sayesinde sağlıklı ve genç bir cilt elde edilmesini sağlar.

A vitamini içeriğiyle görmenin gelişmesine katkıda bulunur.

Yüksek demir oranıyla sağlıklı ve güçlü saçlara sahip olmayı kolaylaştırır.

İçeriğindeki vitaminler enerjik olmayı sağlar.

Vücutta gelişebilecek iltihapların önüne geçer ve var olan iltihaplarla savaşmada önemli rol oynar.

Bağışıklığı destekleyerek hastalıklara karşı korunmayı sağlar.

Kuru Erik Zararları

Çok faydalı içeriğiyle birçok hastalığa iyi gelen ve yaşam kalitesini iyileştiren kuru eriğin zararı olup olmadığı konusu da merak edilmektedir. Dozunda ve makul olarak tüketilen kuru eriğin herhangi bir zararı yoktur. Fakat aşırı tüketilmesi içeriğinde bulunan meyve şekeri nedeniyle kan şekerinin fazla yükselmesine neden olur. Yine aşırı tüketildiğinde ishal ve kusmaya da neden olabilir.

Birçok insan hamilelikte kuru erik tüketmek zararlı mı sorusunu araştırmaktadır. Fakat hamilelikte kuru erik tüketmenin bilinen bir zararı olmadığı gibi aksine içeriğindeki vitaminler nedeniyle sağlıklıdır. Hamilelerin günlük beslenmelerine kuru eriği eklemeleri hamilelikte karşılaşılan birçok zorluğa da iyi gelmektedir. Kuru erik gebelikte karşılaşılan kabızlık, bulantı gibi şikayetlerin önüne geçilmesine fayda sağlayabilir.