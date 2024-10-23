2. Üzüm çekirdeği yağı

Adından da anlaşılacağı gibi, bu yağ preslenmiş üzüm çekirdeklerinden gelir ve antioksidan bakımından zengindir. Kuru ve pulludan yağlıya kadar her cilt tipi için faydalıdır çünkü vücudun doğal yağ üretimini düzenlemeye yardımcı olur. Cilt tonunu eşitlemek ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olmak için doğrudan cilde uygulanabilir.