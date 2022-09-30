Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi savaşları

Kuva-yı Milliye’nin kahramanca mücadeleleri sonunda büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi hangi antlaşma ile kapandı? Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi’nde kimlerle savaştık? İşte, tüm detaylar…

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi’nde Kimlere Karşı Zafer Kazanılmıştır?

Kilikya Cephesi ya da Fransız Cephesi olarak da adlandırılan Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olan Kuva-yı Milliye ile Fransız ve onlara bağlı Ermeni çetelerle savaşılmış ve büyük bir zafer kazanılmıştır.

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi Muharebeleri

1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Maraş, Antep, Urfa ve civarı İngilizler tarafından işgal edilmiş; daha sonra İngiltere bu bölgeleri Fransız işgal kuvvetlerine teslim etmiştir.

Maraş Savunması

Fransızların Maraş’ı işgal etmesi üzerine 21 Ocak 1921 tarihinden itibaren direniş başlamış ve 12 Şubat 1920 tarihinde Fransızların şehri boşaltması ile sona ermiştir.

Urfa Savunması

1919 yılının Ocak ayında şehri işgal eden İngilizler Ekim ayında şehri Fransızlara teslim etmişlerdir. 29 Aralık 1919’da bölgeye Kuva-yı Milliye Komutanı olarak atanan Ali Saip Bey işgale son vermek için çalışmalara başlamıştır. Yaklaşık 3000 kişilik bir kuvvet oluşturmayı başaran Ali Saip Bey büyük bir kahramanlık göstererek 10 Nisan 1920 tarihinde Fransızların şehri terk etmesini sağlamıştır.

Antep Savunması

Antep; 1 Nisan 1919 tarihinde Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve kısa bir süre içinde bu işgale karşı Türk direnişi başlamıştır. Kısa bir süre sonra şehri ele geçiren Kuva-yı Milliye birlikleri, Fransızların şehri kuşatmasına 11 ay boyunca kahramanca direnmişler ve bu durum tarihi kaynaklara Antep Savunması olarak geçmiştir. 11 ay boyunca süren bu kuşatma şehrin içine erzak ve mühimmat yardımı yapılmasını mümkün kılmadığı için şehir 9 Şubat 1921 tarihinde yeniden Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.