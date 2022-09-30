Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi savaşları

Kuva-yı Milliye’nin kahramanca mücadeleleri sonunda büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi hangi antlaşma ile kapandı? Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi’nde kimlerle savaştık? İşte, tüm detaylar…
Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi’nde Kimlere Karşı Zafer Kazanılmıştır?
Kilikya Cephesi ya da Fransız Cephesi olarak da adlandırılan Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı olan Kuva-yı Milliye ile Fransız ve onlara bağlı Ermeni çetelerle savaşılmış ve büyük bir zafer kazanılmıştır.
Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi Muharebeleri
1918 tarihinde imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından Maraş, Antep, Urfa ve civarı İngilizler tarafından işgal edilmiş; daha sonra İngiltere bu bölgeleri Fransız işgal kuvvetlerine teslim etmiştir.
Maraş Savunması
Fransızların Maraş’ı işgal etmesi üzerine 21 Ocak 1921 tarihinden itibaren direniş başlamış ve 12 Şubat 1920 tarihinde Fransızların şehri boşaltması ile sona ermiştir.
Urfa Savunması
1919 yılının Ocak ayında şehri işgal eden İngilizler Ekim ayında şehri Fransızlara teslim etmişlerdir. 29 Aralık 1919’da bölgeye Kuva-yı Milliye Komutanı olarak atanan Ali Saip Bey işgale son vermek için çalışmalara başlamıştır. Yaklaşık 3000 kişilik bir kuvvet oluşturmayı başaran Ali Saip Bey büyük bir kahramanlık göstererek 10 Nisan 1920 tarihinde Fransızların şehri terk etmesini sağlamıştır.
Antep Savunması
Antep; 1 Nisan 1919 tarihinde Fransızlar tarafından işgal edilmiş ve kısa bir süre içinde bu işgale karşı Türk direnişi başlamıştır. Kısa bir süre sonra şehri ele geçiren Kuva-yı Milliye birlikleri, Fransızların şehri kuşatmasına 11 ay boyunca kahramanca direnmişler ve bu durum tarihi kaynaklara Antep Savunması olarak geçmiştir. 11 ay boyunca süren bu kuşatma şehrin içine erzak ve mühimmat yardımı yapılmasını mümkün kılmadığı için şehir 9 Şubat 1921 tarihinde yeniden Fransızlar tarafından işgal edilmiştir.
Antep’in kurtarılışı ise Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması ile gerçekleşmiştir. İmzalanan antlaşmanın hükümlerine göre Fransa bu bölgeyi Türklere teslim ederek bölgeden çekilmiştir.
Peki, Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi komutanı kimdir? 1920’lerin sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı düzenli ordunun kurulmasıyla, Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi komutanlığına Refet Bele atanmıştır.
Güney Cephesi Hangi Antlaşma ile Kapandı?
Fransızlar ile savaşılan Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi 20 Ekim 1921 tarihinde TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması sonucunda kapanmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi’nin Türk orduları tarafından kazanılması ve TBMM ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin güçlenmesi, Türk-Fransız ilişkilerini olumlu yönde etkilemiş ve iki ülke arasında bu antlaşmanın imzalanmasına zemin hazırlamıştır.
Bu antlaşma ile Güney Cephesi’ndeki savaş sona ermiş, Türkiye’nin güney sınırı belirlenmiş ve Güney Cephesi resmen kapanmıştır.
1921 tarihinde Fransa ile imzalanan bu antlaşma ile Güney Anadolu’daki Fransız işgali sona ermiştir. Ayrıca, Türkiye Büyük Milleti Meclisi’nin bir İtilaf Devleti olan Fransa tarafından tanınması da İtilaf Bloğu’nda büyük çatlaklara sebep olmuştur.
Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi Kahramanları
- Sütçü İmam
- Tayyar Rahmiye
- Şahin Bey
- Ali Saip Bey
- Rıdvan Hoca
- Şehit Kamil
- Tufan Bey
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