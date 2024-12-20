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        Haberler Magazin Kurtuluş Kuş ile Nezaket Kuş'un bebek sevinci - Magazin haberleri

        Kurtuluş Kuş ile Nezaket Kuş'un bebek sevinci

        Geçen sene Nezaket Şimşek ile evlenen Kurtuluş Kuş, baba oluyor. Çift, müjdeli haberi yılbaşı ağacı süsledikleri bir video ile duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 08:31 Güncelleme: 20.12.2024 - 08:31
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        Baba oluyor
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        Şarkıcı Kurtuluş Kuş, 2023'ün aralık ayında Nezaket Şimşek ile evlenmişti. Çiftten müjdeli haber geldi. Şarkıcı, mart ayında bir konserinde sevenlerine üzücü bir haber vermiş ve eşinin düşük yaptığını açıklamıştı. Kurtuluş Kuş'un eşinin 8 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.

        Sosyal medyada evde Kurtuluş Kuş ile yılbaşı ağacı süsledikleri anı gösteren bir video yayımlayan Nezaket Kuş, hamile olduğunu açıkladı.

        "BÖYLE DUYURMAK NASİP OLDU"

        Nezaket Kuş, mutluluğunu; "Uzun zamandır sizinle paylaşmak istediğimiz bir haberi böyle vermek nasip oldu. Hayatımızın en güzel ve en heyecanlı anları yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Miniğimizle ve sizinle beraber daha güzel anlar, anılar biriktirmek dileğiyle... Güzelliklerinle gel 2025" sözleriyle dile getirdi.

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        #Kurtuluş Kuş
        #Nezaket Şimşek

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