Kurtulmuş'tan Moskova Büyükelçiliği’ne ziyaret
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya'da, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı
Giriş: 24.09.2024 - 01:11 Güncelleme: 24.09.2024 - 01:11
TBMM Başkanı Kurtulmuş, ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Tanju Bilgiç’ten çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum.”
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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