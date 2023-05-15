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Kurtarmak istediği arkadaşıyla birlikte can verdi

Pikniğe gittikleri yerde bulunan gölete giren 16 yaşındaki Yunus ve onu kurtarmak isteyen 17 yaşındaki Yaşar boğularak hayatlarını kaybetti

Giriş: 15.05.2023 - 13:52 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray'da kurtarmak istediği arkadaşıyla birlikte can verdi - Günün öne çıkan haberleri
Kurtarmak istediği arkadaşıyla birlikte can verdi
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DHA

Aksaray'da pikniğe gittikleri bölgede girdiği gölette çırpınmaya başlayan Yunus Arslanbay (16) ile onu kurtarmak için suya giren Yaşar Yıldız (17), boğuldu.

Niğde'nin Ağcaşar köyünde oturan 4 arkadaş, piknik yapmak için dün öğle saatlerinde yakındaki Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Sofular köyüne geldi. Gençlerden Yunus Arslanbay, serinlemek için köyle aynı adı taşıyan gölete girdi. Ancak Arslanbay, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

ARKADAŞINI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Durumu fark eden arkadaşlarından Yaşar Yıldız, Arslanbay’ı kurtarmak için suya atladı. Ancak bir süre sonra iki arkadaş, gözden kayboldu. Diğer 2 gencin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DALGIÇLAR CANSIZ BEDENLERE ULAŞTI

AFAD'a bağlı dalgıçlar, yaptıkları aramada Yunus Arslanbay ile Yaşar Yıldız’ın cansız bedenlerine ulaştı. Sudan çıkartılan 2 arkadaşın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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