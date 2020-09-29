Tokat'In Reşadiye ilçesi Kızılcaören beldesinde çevresi yetişkin çam ormanlarıyla kaplı olan Kurt Gölü, doğa manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.
İHA'nın haberine göre yazın ayrı kışın ayrı güzelliğe bürünen Kurt Gölü piknikçilerin yanı sıra kampçıların vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.
Bölgeye çevre illerden gelenler eşsiz doğa güzelliği ve temiz havasını ile bol bol oksijen depoluyor.
Hafta sonlarında Reşadiye'den, çevre köylerden ve illerden gelen birçok insan piknik yapmak için Kurt Gölü'nü tercih ediyor.
Mehmet Alp Bayrak, internetten keşfettiği göle Sivas’tan kamp yapmaya geldiklerini ifade ederek, “Doğa harikası bir yer, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Kamp kurmak için uygun bir alan. İki gündür burada kamp yapıyoruz, bir hafta kalmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Alper Bayrak da doğası için tercih ettikleri göl kenarında kamp yaparak güzel günler geçirdiklerini söyledi. Yöre sakinlerinden Adem Er ise Tokat’tan ve çevre illerden tatil yapmak için gelenlerin kamp yaptığını belirterek, “Buraya gelenler memnun kalıyor. Çoğu kişi burayı bilmiyor. Yayla turizmi açısından burası mükemmel” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!