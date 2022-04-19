Kurgulu-Kurmalı oyuncaklar sanatseverlerle buluşuyor

Onay Akbaş, uzun yıllardır, zenginleştirerek ama hiç ana izlekten koparmadan bugüne taşıdığı düşsel-felsefi-sembolik 'cosmos'unu yeni tuvallerinde, anlama direkt katkısına gölge düşürmeyerek, resminin arka planını dekoratif unsurlar taşıyan motiflerden arındırıp sadeleştiriyor.

Küçük ve orta boy tuvallerinde bireyin ilk evresi çocukluğunun vazgeçilmezi oyun-oyuncaklar üzerinden toplumsal kimlik ve rollerimizi sorgularken, “Akbaşgilller” olarak da adlandırılabilen ilkil figürü, sokak graffitilerinin izlerinin etki ve sorumluluklarının üstlenildiği özgür-özgün bir sanat diline dönüştürüyor.

300 kadar eskiz ve desenleri ile Mimar Sinan'ın tarihi Hüsrev Kethüda Ortaköy Hamamı'nda gerçekleştirdiği “Çizgi, Bir Uçtan Öbür Uca” adlı kapsamlı sergisi ve bu sergi vesilesiyle basılan kitabıyla tamamlayıcı bir etki oluşturmasını hedeflediği Kurgulu-Kurmalı oyuncaklar adlı sergisinde Onay Akbaş, 25 kadar yeni tuvalini sanatseverlerin izlenimine sunuyor.

21 Nisan’da açılışı yapılacak sergi 21 Mayıs 2022 tarihine kadar sürecek.