        Küresel Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı

        Küresel Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı

        İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha dron saldırısı düzenlendiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 02:03 Güncelleme: 10.09.2025 - 02:50
        Küresel Sumud Filosu'na yeni dron saldırısı
        Küresel Sumud Filosu, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

        İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki bir gemiye daha dron saldırısı düzenlendiği belirtilen açıklamada, kimsenin zarar görmediği aktarıldı. AA'nın haberine göre, saldırı nedeniyle çıkan alevlerin kısa süre sonra söndürüldüğü belirtildi.

        Teknedeki aktivistlerden Leyla Hegazy, saldırıya ilişkin "Gece nöbetim yeni bitmişti, bu yüzden yatmaya gittim çünkü saat ikide tekrar kalkmam gerekiyordu. Diğer nöbet yeni başlamıştı ve birinin 'dron' diye bağırdığını duyduk ve içeri koştuk, yeleğimi giydim." ifadelerini kullandı.

        Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar da sosyal medya hesabından, konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Filonun ikinci büyük teknesi olan Alma'ya Tunus'taki limanda İHA saldırısı gerçekleştirildiğini belirten Nevvar, "Teknedeki aktivistlerden aldığımız habere göre dronla yapılan saldırının ardından teknede yangın çıktı. Tekneye yaklaşan küçük bir drondan atılan yanıcı madde teknede yangın çıkmasına neden oldu. Yangın Tunuslu yetkililer tarafından söndürüldü." ifadelerini kullandı.

        Küresel Sumud Filosuna saldırı gerçekleştirildiğini duyan Tunuslular, Sidi Busaid limanına gelerek filoya destek gösterisi düzenledi.

        KÜRESEL SUMUD FİLOSUNA YÖNELİK İLK DRONLU SALDIRI

        Küresel Sumud Filosu yönetimi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filoya katılan en büyük gemiye Siyonist bir İHA saldırısı düzenlendiğini" duyurmuştu.

        Filo yönetimi tarafından yayımlanan bir videoda konuşan filonun yöneticilerinden Nebil Şenufi, "Gemide kimse zarar görmedi, yalnızca geminin ön kısmında küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu beklenen bir durumdu ancak bunu Sidi Busaid’de değil, açık denizde öngörüyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

        Küresel Sumud Filosu'nun Tunus Deklarasyonu İcra Üyesi Vail Nevvar ise sosyal medya hesabından dün gece yaptığı canlı yayında, İspanya'dan gelen teknelerden birine dron saldırısı düzenlendiğini belirtmişti.

        Yayında, "Tunus'un Sidi Busaid Limanı'nda Küresel Sumud Filosu'na ait İspanyol gemisine insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi, geminin bir kısmı alev aldı. Teknedeki aktivistlerden aldığımız bilgi, bir drondan tekneye yangın çıkaracak bir maddenin fırlatıldığı yönünde." ifadelerini kullanmıştı.

        Tunus İçişleri Bakanlığı ise, gemilerden birine insansız hava aracının düştüğüne dair dolaşan iddiaların asılsız olduğunu duyurmuştu.

        KÜRESEL SUMUD FİLOSU TUNUS'TAN BUGÜN HAREKET ETMEYİ PLANLIYOR

        Tunus’tan Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere, aralarında onlarca Türk’ün de olduğu farklı ülkelerden ve yaklaşık 150 Tunuslu aktivist, 1 Eylül'den bu yana teknelere binmek üzere hazırlanıyor.

        Küresel Sumud Filosu Tunus Deklarasyonu’ndan yapılan açıklamada, filonun bugün Tunus'tan yola çıkacağı duyurulmuştu.

        Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

