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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Küresel piyasalarda gözler PMI verilerine çevrildi - İş-Yaşam Haberleri

        Küresel piyasalarda gözler PMI verilerine çevrildi

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 09:16 Güncelleme: 05.12.2023 - 09:16
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        Gözler PMI verilerine çevrildi
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        Haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde temkinli seyir öne çıkarken, söz konusu verilerin ABD'de ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

        Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in önümüzdeki iki toplantıda da faizi sabit bırakmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, gelecek yıl sonuna kadar toplamda yaklaşık 125 baz puanlık faiz indiriminin fiyatlamalarda bulunduğunu bildirdi.

        Pay piyasalarında güçlü geçen kasım ayının ardından konsolidasyon ihtimalinin olduğunu da anımsatan analistler, yatırımcıların olası aşağı yönlü riskler konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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        Dün açıklanan verilere göre, ABD'de fabrika siparişleri, ekimde yüzde 3,6 ile piyasa beklentilerinden fazla azaldı. Analistler, fabrika siparişlerindeki azalışın sanayi sektörünün yüksek faiz oranlarından etkilendiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ekonomideki gidişata ilişkin karışık sinyaller verdiğini kaydederek, haftanın devamında takip edilecek yoğun veri takviminin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

        Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s dün, küresel ekonominin zayıflaması ve temerrüde düşen krediler ile ABD ve Avrupa'daki gayrimenkul sektörü pozisyonları nedeniyle, 2024 yılında küresel bankaların görünümü üzerinde negatif baskıların artmasının beklendiğini belirtti.

        Bu hafta kripto para birimi Bitcoin ve altının ons fiyatındaki oynaklık da dikkat çekiyor.

        Bitcoin'in fiyatı, Fed'in sıkılaşma döngüsünün sonuna geldiğine ve ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunun onaylanacağına dair beklentilerin artmasıyla Nisan 2022'den bu yana ilk kez 42 bin doların üzerini test etti. Şu sıralarda ise 41 bin 800 dolardan işlem görüyor.

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        Bitcoin'deki yükselişin etkisiyle kripto para madenciliği yapan şirketlerden Marathon Digital ve Riot Platforms'un hisseleri dün yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Kripto para borsası Coinbase'in hisseleri de yüzde 5'in üzerinde yükseliş kaydetti.

        Altının ons fiyatı da haftanın ilk işlem gününde 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 2 bin 32 dolarda dengelendi.

        Dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,84 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif seyirle başladı.

        Avrupa'da dün Almanya hariç, satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bugün bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

        Analistler, bölgede ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin güçlü kalmaya devam ettiğini anımsatarak, ekonomideki söz konusu durgunluğa karşın bölgede enflasyonun hala amaçlanan seviyenin oldukça üzerinde olduğunu ve bu durumun Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika alanını daralttığını ifade etti.

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        Dün Almanya'da açıklanan verilere göre, ekimde ihracatın yüzde 0,2 ve ithalatın da yüzde 1,2 azalışla beklentilerin altında kalmasına karşın dış ticaret fazlası 17,8 milyar dolarla tahminleri aştı.

        Avro Bölgesi'nde ise Sentix yatırımcı güven endeksi de aralıkta -16,8 ile öngörülerin altında gerçekleşti.

        Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,04 artarken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

        Asya pay piyasalarında da negatif bir seyir hakim olurken, Çin’de bugün açıklanan makroekonomik verilerin nispeten satış baskısını törpülediği görülüyor.

        Analistler, Çin ekonomisine ilişkin endişeleri sıcaklığını koruduğunu ifade ederek, yeni yıla doğru yaklaşırken ekonomik aktiviteyi canlandırmak adına hükümetin büyük değişiklikler yapması gerektiğini söyledi.

        Bugün, Çin'de açıklanan verilere göre, Caixin hizmet sektörü PMI 51,5 ile beklentileri aşarken, bileşik PMI 51,6 oldu.

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        Japonya tarafında ise kasımda Tokyo çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

        Tokyo enflasyon verilerinin beklenenden fazla yavaşlaması nedeniyle Japonya piyasalarında oynaklığın arttığını aktaran analistler, söz konusu verinin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) fiyat baskılarının şimdilik zayıfladığı yönündeki görüşünü ve politikanın sıkılaştırılması konusunda devam eden temkinliliğini desteklediği bildirdi.

        Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası politika faizini yüzde 4,35'te sabit bırakırken, bankadan yapılan açıklamadaki güvercin ton dikkati çekti.

        Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalış kaydetti.

        Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,76 değer kazancıyla 8.087,24 puandan tamamladı.

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        Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 28,9172'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9240 seviyesinden işlem görüyor.

        Öte yandan, Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'de elektrik iletim alanında 750 milyon doları bulabilecek yeni bir finansman operasyonu hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

        Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI, ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.170 seviyelerinin direnç, 8.000 ve 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

        11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

        12.00 Avro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

        12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

        13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı ÜFE

        14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

        17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

        18.00 ABD, ekim ayı JOLTS açık iş sayı

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