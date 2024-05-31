Küresel piyasalar karışık seyrediyor

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Dün ABD'de açıklanan verilere göre öncü Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 arttı. Böylelikle 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme kaydedilirken, nisanda yayınlanan öncü GSYH'ye göre, ülke ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüğü öngörülmüştü.

Analistler, büyüme verisindeki aşağı yönlü revizyonda tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkili olduğunu belirterek, bu durumun Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentileri destekleyebileceğini söyledi.

ABD'de bugün Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edilmeye devam edildiğini dile getirdi.

REKLAM New York Fed Başkanı John Williams enflasyonun bu yılın ikinci yarısında da düşmeye devam etmesini beklediğini belirterek, yüksek borçlanma maliyetlerinin ekonomiyi kısıtladığını ifade etti. Williams, enflasyonun hala çok yüksek olmasına rağmen Fed'in politikasının iyi konumlandığını ve arz ile talep arasındaki dengesizliklerin hafiflediğini kaydetti. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonunun yüzde 2 hedefine düşürülmesi için daha fazla faiz artırımına gerek olacağını düşünmediğini aktardı. Görünümün enflasyonun çok yavaş düşeceği yönünde olduğunu belirten Bostic, Fed'in kısıtlayıcı bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, ABD'de hafta ortasında gerçekleşen tahvil ihalelerine yönelik zayıf talebin ardından faiz indirimlerine ilişkin endişelerin de etkisiyle yükselişe geçen tahvil faizleri ise büyüme verisinin revize edilmesinin ardından düşüş kaydetti. Hafta içinde yüzde 4,64'e çıkarak son bir ayın en yüksek seviyesini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 4,55 seviyesine indi. Şu sıralarda da söz konusu tahvilin getirisi yatay bir seyir izliyor. Dün yüzde 0,4 azalışla 104,8 seviyesinden günü tamamlayan dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,9 seviyesinde bulunuyor.

REKLAM Altının ons fiyatı ise yatay bir seyir izleyerek 2 bin 344 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 0,2 değer kaybıyla düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyarak 81,7 dolardan işlem görüyor. Ayrıca, dün eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, hakkındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. Böylelikle, ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

Trump, jürinin kararından sonra medyaya yaptığı kısa açıklamada, "Bu rezalet ve hileli bir duruşmaydı. İnsanlar burada ne olduğunu biliyor. Ben çok masum bir adamım. Ülkemizi ve anayasamızı savunuyorum." ifadelerini kullandı. Söz konusu gelişmelerin ardından New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 0,60 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,08 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne karışık bir seyirle başladı. Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir öne çıkarken, bugün Euro Bölgesi'nde öncü enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

REKLAM Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi. Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta politika faizinde indirime gideceğine kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, bugün açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu gevşemenin ardından önümüzdeki dönemde bankanın atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi. Öte yandan, dün uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ECB'nin, Eylül 2024'te, mevduat faizini (banka rezervlerine ödenen DFR) resmi olarak ana politika faizi haline getirmek için para politikasına yönelik yeni bir operasyonel çerçeve sunacağını ve bu faiz oranlarının yavaş yavaş çok dar bir faiz koridoru ile talep odaklı bir rejime doğru evrileceğini kaydetti.

Ayrıca, dün yüzde 0,3 artışla günü 1,0830 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0810'da bulunuyor. REKLAM Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,87 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı. Asya pay piyasalarında ise açıklanan makroekonomik verilerin ardından Güney Kore hariç negatif bir seyir izleniyor. Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da öncü sanayi üretimi yüzde 0,1 azalışla beklentilerin gerisinde kalırken, çekirdek Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,9 ile öngörülere paralel artış kaydetti.

Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 49,5, hizmet sektörü PMI 51,1 ve bileşik PMI 51,0 ile tahminlerin altında kalarak, ülke ekonomisindeki yavaşlamaya işraret etti. Analistler, Çin'de mülkiyet ve devam eden envanter sorununu çözmek için hükümetten daha fazla politika desteği duymayı beklediklerini dile getirdi. Kapanışa yakın Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3,Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. REKLAM Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 artışla 10.481,30 puandan tamamlarken, bugün gözler ilk çeyrek büyüme verilerine çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) bu yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 5,90 arttığını tahmin ediyor. Öte yandan, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Mayıs haftasında 1 milyar 570,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 857,8 milyon dolarla Mayıs 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Dolar/TL, dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,2092'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve hizmet Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.