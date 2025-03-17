Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.858,23 %0,16
        DOLAR 36,6889 %0,31
        EURO 39,9581 %0,31
        GRAM ALTIN 3.521,80 %0,15
        FAİZ 37,03 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 39,86 %-0,10
        BITCOIN 83.608,00 %0,47
        GBP/TRY 47,5041 %0,35
        EUR/USD 1,0882 %0,03
        BRENT 71,15 %0,81
        ÇEYREK ALTIN 5.758,25 %0,15
        Haberler Ekonomi Borsa Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı - Borsa Haberleri

        Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı

        Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyonun kontrol altında kalmaya devam ettiğini işaret eden veriler ve Çin'in yeni ekonomik teşvik adımlarıyla pozitif bir seyir öne çıkıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 09:21 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD yönetiminin korumacı ticaret tutumu yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, bu durumun küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını koruyor.

        Çin tarafı ise küresel ekonomide artan belirsizlikler ve ABD tarifelerinin etkilerini azaltmak için iç tüketimi güçlendirmeye yönelik bir "özel eylem planı" açıkladı.

        Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyinden yapılan açıklamada, planın, tüketimi güçlü bir şekilde artırmak, iç talebi her yönde genişletmek, geliri artırarak ve yükleri azaltarak tüketim kapasitesini iyileştirmek amacıyla tüm bölge ve birimlere gönderildiği bildirildi.

        REKLAM

        Bu gelişmelerin yanı sıra ABD Senatosu, cuma günü federal hükümetin kapanmasını önleyecek bütçe tasarısını onayladı. ABD'de federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı senatodaki oylamada 46'ya karşı 54 oyla kabul edildi.

        Öte yandan, Yemen'deki artan jeopolitik riskler de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, cumartesi günü ABD ordusuna, Yemen’deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

        Açıklama sonrası bölgede çatışmalar artarken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'de Husilere karşı başlattıkları saldırıların devam edeceğini bildirdi.

        Hegseth, "Husiler, 'gemilerinize ve insansız hava araçlarınıza saldırmayı bırakacağız' dedikleri anda bu saldırılar sona erecek ama o zamana kadar amansız bir şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

        Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

        Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yatay seyirle 103,7 seviyesinde bulunuyor.

        REKLAM

        Trump'ın tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler ve merkez bankalarının alımları ile altının ons fiyatı cuma günü 3 bin doların üzerini görerek rekor kırdı. Geçen haftayı 2 bin 985 dolardan kapatan altının ons fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,1 düşüşle 2 bin 983 dolardan başladı.

        Brent petrolün varil fiyatı ise artan jeopolitik risklere paralel olarak yüzde 0,6 artışla 70,7 dolardan işlem görüyor.

        New York Borsası'nda cuma günü, S&P 500 endeksi yüzde 2,13, Nasdaq endeksi yüzde 2,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,65 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar haftaya negatif bir seyirle başladı.

        Avrupa borsalarında cuma günü pozitif bir seyir izlenirken, Almanya'da siyasi partiler kamu borçlanmasında artış yapılması konusunda anlaştı.

        Almanya'nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, cuma günü kamu borçlanmasında artış yapılmasına ilişkin olarak Yeşiller Partisi ile uzlaşıya vardı.

        Yeşiller Partisi'nin genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmak için koalisyon müzakerelerine başlayan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) hazırladığı savunma ve yatırım paketini 18 Mart’ta Federal Meclis'te düzenlenecek oylamada desteklemesi bekleniyor.

        REKLAM

        Analistler söz konusu paketin 500 milyar avro değerinde olacağını hatırlatarak, anlaşmanın ülkedeki imalat aktivitesini canlandırma noktasında etkili olabileceğini söyledi.

        Cuma günü, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,73 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise karışık bir seyirle başladı.

        Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin'in iç talebi artırmaya yönelik eylem planı bölgedeki risk iştahını artıyor.

        Pazar günü açıklanan planda iç tüketimin artırılmasına yönelik yeni stratejiler ifade edilirken, kentsel ve kırsal gelirlerin artırılması çağrısında bulunuldu.

        Öte yandan, bugün açıklanan veriler Çin'deki iç talebe ilişkin iyimser sinyaller verdi.

        Çin'de, şubat ayına ilişkin perakende satışlar yıllık bazda yüzde 4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, aynı dönemde sanayi üretimi yıllık yüzde 5,9 yükselişle tahminleri geride bıraktı.

        REKLAM

        Ülkede şubat ayı işsizlik oranı yüzde 5,4 ile öngörülerin üzerinde gerçekleşirken, konut fiyatları aynı dönemde düşüş serisini sürdürerek yıllık bazda yüzde 4,8 azaldı.

        Analistler, beklentilerin üzerinde gelen perakende satış verilerinin ülkedeki iç talebe yönelik iyimserlikleri beslediğini kaydederek, deflasyon gölgesindeki Çin ekonomisi için iç talebin artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

        Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazanarak 10.840,59 puandan tamamladı.

        Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,2 düşüşle 36,5286'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,4 artışla 36,6750 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ile New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.850 ve 10.950 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        "Babası biliyor mu bilmiyorum"
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Trump: Yarın Putin ile konuşacağım
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Zeynep daha 8 yaşındaydı... Öldüren bisiklet!
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Habertürk Anasayfa