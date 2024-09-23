Küresel piyasalar haftaya pozitif başladı

Dünya genelinde enflasyonla mücadelede sona yaklaşılırken, ekonomilerin resesyona girmeden bu süreci atlatıp atlatamayacağı sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak yoğun veri gündeminin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydederek, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Halihazırda para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puan daha faiz indirimi yapacağının fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu fiyatlamalarda da verileri takiben oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Brent petrolün varil fiyatı da piyasalardaki "yumuşak iniş" iyimserliğiyle haftaya yükselişle başlamasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,4 yükselişle 74,3 seviyesinde bulunuyor.

Rekor serisini haftanın ilk işlem gününde de sürdüren altının ons fiyatı, tarihi yüksek seviyesini bugün 2.631 dolara taşımasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2.628 dolardan alıcı buluyor.

Bölge genelinde resesyon endişelerinin devam etmesine karşın başta Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere merkez bankalarının Fed'in 50 baz puanlık indiriminin ardından politika alanının genişlediği yönündeki değerlendirmeler güç kazanıyor.

Cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,19 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif bir seyirle başladı.

ECB'nin yıl sonuna kadar en az bir kez daha faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, toplamda 50 baz puanlık indirim ihtimali de masada bulunmaya devam ediyor.

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Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,19 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,83 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir hakim oluyor. Çin Merkez Bankasının (PBoC) 14 günlük repo faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 1,85'e çekmesi Çin'de ekonomiyi destekleyici adımların devam edebileceği yönündeki beklentileri destekledi.