Küresel piyasalar ABD'nin yeni tarife adımları sonrası karışık

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor.

Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirdi.

Araçlara, ABD'de üretilmesi halinde tarife uygulanmayacağını belirten Trump, şirketlerin gümrük vergisi ödememek için ABD'ye geri döndüğünü aktardı.

Trump, ABD'nin gerçek kurtuluş gününün ise karşılıklı tarifelerin açıklanacağı 2 Nisan olacağını yineleyerek, otomobil tarifelerinin de bu tarihte yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, "3 Nisan'dan itibaren tahsilata başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tarifelerin otomobil endüstrisinde "muazzam" bir büyümeye yol açacağını vurgulayan Trump, ilaç endüstrisini ülkeye geri getirmek için ilaçlara da tarife uygulayacaklarını aktardı. Trump, ithal keresteye yönelik tarifelerin de geleceğine işaret etti.

Analistler, otomobil sektörüne yönelik açıklanan tarifenin ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişeleri desteklediğini kaydederek, ABD'nin ticaret partnerlerinden gelecek olası misilleme açıklamalarının da küresel risk algısı üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Tarifelere ilişkin gelişmeler ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırırken, dün açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ekonomik belirsizlik nedeniyle bir sonraki faiz indiriminin gecikebileceğini ifade etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de tarifelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkisinden emin olmadığını, fiyatları yükseltme ihtimalinin daha yüksek faiz oranlarını, ekonomik büyümeyi yavaşlatma ihtimalinin ise borçlanma maliyetlerini düşürmeyi gerektirdiğini belirtti. Kashkari, durum netlik kazanana kadar Fed'in, para politikasında uzun bir süre olduğu yerde kalmasının gerekebileceğini kaydetti.

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St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de tarifelerin etkisinin geçici olacağının net olmadığını, dolaylı etkilerin faiz oranlarının daha uzun süre sabit tutulmasını gerektirebileceğini bildirdi.

Analistler, başta büyüme ve kişisel tüketim harcamaları verileri olmak üzere bugün ve yarın açıklanacak verilerden alınacak sinyallerin ülkedeki ekonomik gidişat ve enflasyonla mücadele sürecine ilişkin daha çok bilgi vermesinin beklendiğini kaydetti.