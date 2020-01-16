AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karbonsuz Havalimanı Projesi başlattıklarını belirterek, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmayı ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, havalimanlarında devam eden faaliyetlerin çevreye olası etkilerini kontrol altına almak amacıyla yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bu kapsamda küresel ısınmaya karşı Karbonsuz Havalimanı Projesi'ni başlattıklarını dile getiren Turhan, "Projeyle küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmayı ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Turhan, küresel ısınmaya sebep olan havalimanı kaynaklı karbon salımlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hesaplanarak doğrulama işlemlerinin tamamlanacağını ifade etti.

Enerjinin verimli kullanımı ilkesi doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımları ve havalimanlarında elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığına işaret eden Turhan, söz konusu çalışmalarla karbon emisyonlarının azaltılmasının sağlanacağını dile getirdi.

Turhan, şöyle devam etti:

"Proje tüm havalimanlarını kapsayacak. Ayrıca projeye uluslararası kimlik kazandırılması adına Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek pilot havalimanlarıyla Uluslararası Havalimanları Konseyi tarafından yürütülen Airport Carbon Accreditation (Havalimanı Karbon Akreditasyonu) Programı'na başvuru yapılarak söz konusu hesaplama, doğrulama ve azaltım faaliyetlerine ek olarak piyasada yenilenebilir enerji kaynaklarının sahip olduğu sertifikaların alınması vasıtasıyla karbon emisyonları 'offsetlenerek' karbonsuz havalimanı işletmeciliği sağlanacak."

ATIK OLUŞUMUNU ÖNLEYECEK TEDBİRLER GELECEK

Havalimanlarında sıfır atık prensibi doğrultusunda öncelikle atık oluşumunu önleyecek tedbirlerin alınacağını vurgulayan Turhan, oluşanların da kaynağında ayrı toplanması ve mümkün olabildiğince yüksek oranda geri dönüşüme gönderilebilmesinin, geri kalanların uygun şartlarda bertaraf edilmesinin sağlanacağını anlattı.

Turhan, atık suların da çevre mevzuatı kapsamında belediyelerin altyapı tesislerine verileceğini ya da havalimanlarında kurulu atık su arıtma tesisleriyle arıtılarak deşarj edileceğini belirterek, "Gerekli analizlerle bunların takibi yapılacak. Her bir havalimanının sahip olduğu gürültü haritalarının güncelliği takip edilecek. Havalimanlarında oluşturulan komitelerle gürültü azaltımına yönelik önlemler masaya yatırılacak." dedi.

Kış aylarında buzlanmayı önleyici/giderici faaliyetlerle ortaya çıkan kimyasallar toprağa karışmadan, kurulu altyapıyla ayrı toplanarak bertaraf için gönderileceği bilgisini veren Turhan, şunları kaydetti:

"Tüm bu işlemler gerçekleştirilirken Çevre Yönetim Sistemi kapsamında dokümante edilecek. Belirlenen periyotlarla yetkin personelce takip ve denetimi yapılarak sürekliliği sağlanacak. Söz konusu çalışmalarla DHMİ Genel Müdürlüğü misyon ve vizyonu doğrultusunda, bir yandan havalimanı işletmeciliği alanında dünyanın öncü kuruluşlarından biri olmak, diğer yandan da gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına çevreye ve insana duyarlı faaliyetler hedefleniyor."