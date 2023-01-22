“BİTKİ ÖRTÜSÜ BOZULABİLİR!”

USGS (Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi) tarafından gerçekleştirilen ‘Kar ve Çığ Araştırması’nda uzmanlar, yapay karın toprağı ve bitki örtüsünü de nasıl etkilediği konusunda araştırmalar ortaya koyuyorlar. Araştırma sonuçlarına göre, eğim tesviyesi, yani zemini düzleştirmek bitki örtüsü üzerinde kar yapımından çok daha sert bir etkiye sahip olduğu vurgulanıyor.

Araştırmada, “Yamaçlardaki doğal kar alanlarından daha geç erimesi sebebiyle yoğun şekilde suni kar kullanılmasının doğal flora üzerinde yaz başlangıcını olumsuz etkiler ortaya çıkartıyor” deniliyor. Sonuç olarak uzun vadede bitki örtüsü bileşimi bozulabileceği ve kısa sürede gelişmeyi başaran bitkiler, meyve ve tohum üretmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyanların yerini alacağı vurgulanıyor.