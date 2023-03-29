"ÜLKEMİZDE AK VE KARA LEYLEKLER VAR"

Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kuş Bilimci Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, leyleklerin, Türkiye'de bölge halkı tarafından kutsal hayvanlar olarak kabul edildiğini söyledi. Kaya, "Hatta bazıları 'Hacı Leylek' olarak kabul ederler. Orta Doğu'ya gitmesinden dolayı bunu söylerler. Leylekler, göçmen kuşlardır. Ülkemizde iki çeşit leylek vardır; bir kara leylek, bir de ak leylek var. Kara leylekler popülasyonu az olduğu için halk tarafından çok da bilinen bir tür değil. Genelde az görünürler. Ama bizim için kutsal sayılan ak leylek, ülkemizin hemen hemen her yerinde var" dedi.