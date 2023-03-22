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İYİ Partili Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis'te basın açıklaması yaptı. Ağıralioğlu açıklamasında, "Meral Akşener'in tahammül ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız. Sırf kaybetme endişesi kuruyoruz diye bize pusu kurulmasından rahatsızız" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu ayrıca, "Partim adına konuşmuyorum kendi adıma konuşuyorum" dedi

Giriş: 22.03.2023 - 16:37 | Güncelleme: ABONE OL
İYİ Partili Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor
İYİ Partili Ağıralioğlu açıklamalarda bulunuyor
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HABERTURK.COM

İYİ Parti Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de basın açıklaması yaptı. Konuşmasında, "Vicdan sıkışmıştır. Tarih sıkışmıştır. Tercih sıkışmıştır. Devletin şerefli makamlarını bölücülerin pazarlığı haline getirdiler. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız" diyen Ağıralioğlu şöyle devam etti:

"Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50’yi bir geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkit ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik. Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik. Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz."

Konuşmasında, "Adaylık oylamasında yoktum ben bu konuda itiraz ediyorum" diyen Ağıralioğlu, "Partim adına konuşmuyorum kendi adıma konuşuyorum" ifadelerini de kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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