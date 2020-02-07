Kurban etinden kebap ve güveçte et yemeği tarifi...

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KURBAN ETİNDEN GÜVEÇTE ETLİ PATLICAN YEMEĞİ TARİFİ
Yarım kilo kuzu et,
50 gram kuyruk yağı
4 adet orta boy patlıcan
4 adet orta boy domates
5 adet biber
3 diş sarımsak
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı biber salçası
2 bardak sıcak su
1 çay kaşığı kaşığı pul biber, karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
Nasıl yapılır?
Isıtılmış fırında yağladığınız güveç kabını ısıtın. Güveciniz fırında beklerken etinizi küp küp doğrayın. Ardından patlıcanlarınızı çizgili olarak soyup küp küp doğrayıp tuzlu suda bekletin. Yaklaşık 20 dakika bekleyecek. Güvecinizi fırından çıkarın önce etleri koyun. Ardından patlıcan ve yine küp küp doğranmış domates ve biberleri ekleyin. Kabuklarını soyduğunuz sarımsakları da ikiye bölüp güvecin içine atın. 2 bardak sıcak su ile karıştırdığımız salçayı ve baharatları güvecimizin üzerine eşit miktarda serpip kapağını kapatalım. Orta ateşte yaklaşık 2 saat pişirin. Afiyet olsun…
KURBAN ETİNDEN KEBAP TARİFİ
Malzemeleri;
Yarım kilo dana kıyma
1 demet maydanoz,
1 adet kuru soğan
5 adet domates
10 adet çarliston biber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı toz acı biber
1 çay kaşığı pul biber
Nasıl yapılır?
Kurbanlık etinizi kıyma olarak çektirin. Soğanı soyup ince ince doğrayın Kıyma ve soğanı derin bir Kaba alıp, acı biber, pul biber, kimyon ve tuz ilave ederek yoğurun. Domatesleri ve biberleri sirkeli suda yıkayıp kalın dilimler halinde doğrayın. Şişleri yağlayın ve kıyma karışımını şişlere elinizle sıkarak dizin. Ardından bir domates bir biber şeklinde şişin üzerini doldurun. Izgarada kebaplarınızı pişirin. Önü ve arkasının tamamen piştiğinden emin olun. Isıtılmış lavaş ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!