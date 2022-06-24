Kurban Bayramı için geri sayım başladı. İslam alemi kurban vazifesini yerine getirmek için bekleyişe geçti. Bu sene Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda sevdiklerine kavuşmak için plan yapanlar bayram tatilinin uzayıp uzamayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili uzayacak mı, tatil ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'na ilişkin merak edilen soruların yanıtını sizler için derledik...