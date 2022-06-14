Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? sorusu bayrama sayılı günler kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı 2022 Dini Günler Takvimi ile bayram tarihleri belli oldu. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan Kurban Bayramı’nda Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla kurbanlar kesilecek. 9 Temmuz günü başlayan tatilin 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilerek 9 güne uzatılma ihtimali üzerinde duruluyor. Tatili değerlendirmek isteyenler ise yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. İşte, Diyanet ile bayram tarihleri…