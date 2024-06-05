Milyonlarca vatandaş merak ediyor: Kurban bayramı tatili kaç gün oldu?
4 Haziran günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden biri de Kurban Bayramı tatiliydi. Bu sene Haziran ayında idrak edilecek bayram için turizm sektörü 9 günlük tatil için çağrı yapmıştı. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? İşte, detaylar...
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Milyonlarca vatandaş tarafından beklenen Kurban Bayramı tatili için Kabine Toplantısı'ndan karar çıktı. 2024 yılının son bayramı olan Kurban, tarih itibarıyla 9 gün ile birleştirilebiliyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte, detaylar...
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLDU?
Kurban Bayramı tatiliyle ilgili alınan karar Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.
Bayramın birinci günü 16 Haziran Pazar, ikinci günü 17 Haziran Pazartesi, üçüncü günü 18 Haziran Salı ve son günü 19 Haziran Çarşamba günü olacak.
Kurban Bayramı tatiline Perşembe ve Cuma günlerininde eklenmesiyle bayram tatili hafta sonu ile beraber toplam 9 gün oldu.
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İDARİ İZİN NEDİR, ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSIYOR MU?
İdari izin özel sektör çalışanlarını kapsamıyor. İdari izin veya bilinen diğer ifadeyle idari tatilden 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurları yararlanabiliyor.
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2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba