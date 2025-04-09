Kurban Bayramı tarihleri: 2025 Kurban Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı'nın ardından, Kurban Bayramı tarihi gündemi meşgul etmeye başladı. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Kurban Bayramı için tatil planı yapanlar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman?" İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri...
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Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca idrak edilen bir bayramdır. Kurban Bayramı, birçok ülkede dinî bayram olmasının yanı sıra resmî tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? " İşte Kurban Bayramı'nin idrak edileceği tarih...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü sora erecek. 5 Haziran Perşembe günü Kurban Bayramı Arefe Günü olacak. Kurban Bayramı tatili bu yıl 4.5 gün olacak.
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KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe
1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
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