Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kurban Bayramı tarihleri 2024: Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü sürecek?

        Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili tarihleri

        Ramazan Bayramı'nın gelip çatmasıyla Kurban Bayramı tatili tarihleri de gündem oldu. Yılda iki kez sevinç ve mutlulukla idrak edilen dini bayramların tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı. Konuya dair Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 2024 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İslam dininde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram bulunuyor. Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor olmasıyla gözler Kurban Bayramı tatili tarihine çevrildi. İşte "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?" sorusunun yanıtına dair ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

          Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.

        • 3

          2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

          Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)

          Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

          Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

          Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

          Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

        • 4

          2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?

          Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.

          *2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 5

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        İstanbul Lale Festivali nerede?
        İstanbul Lale Festivali nerede?
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        2 gencin ölümüne neden oldu! Ödül gibi ceza!
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Adalar'a akın! İskele doldu taştı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Sahte rapor alıp tatile gitti! 15 yıl hapsi istendi
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Beşiktaş, Patrik Schick için kolları sıvadı
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Sahilde yaz yoğunluğu... Burası hangi turizm cenneti?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Sağanak ve eriyen karlar sele yol açtı!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Esnaf için prim günü talebi
        Esnaf için prim günü talebi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Almanya'da 5 kişiden 1'i yoksulluk riski altında
        Habertürk Anasayfa