Kurban Bayramı ne zaman? 2024 Kurban Bayramı tatili tarihleri
Ramazan Bayramı'nın gelip çatmasıyla Kurban Bayramı tatili tarihleri de gündem oldu. Yılda iki kez sevinç ve mutlulukla idrak edilen dini bayramların tarihi Diyanet tarafından paylaşıldı. Konuya dair Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve tatil süreleri hakkında detayları haberimizde derledik. İşte 2024 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...
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İslam dininde Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayram bulunuyor. Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihlerinde idrak ediliyor olmasıyla gözler Kurban Bayramı tatili tarihine çevrildi. İşte "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?" sorusunun yanıtına dair ayrıntılar haberimizin devamında...
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KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre; 2024 Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacak ve 4. günü 19 Haziran Çarşamba günü idrak edilmesiyle bitecek.
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2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ
Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran 2024 Cumartesi (Yarım gün)
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
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2024 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü ile beraber 4,5 gün sürecek böylelikle 19 Haziran Çarşamba günü bitmiş olacak.
*2024 Kurban Bayramı bu sene 19 Haziran Çarşamba gününden itibaren sona erecek. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günün de tatil ilan edilmesi durumunda bayram tatili hafta sonunun da eklenmesiyle birlikte toplamda 9 gün olacak. Ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
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2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili
12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı
6 Şubat Salı: Mirac Kandili
24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili
11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)
15 Haziran Cumartesi: Arefe
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili