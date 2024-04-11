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        Haberler Gündem İstanbul Lale Festivali nerede? 2024 Emirgan Korusu İstanbul Lale Festivali ne zaman?

        İstanbul Lale Festivali nerede? 2024 İstanbul Lale Festivali ne zaman?

        İstanbul Lale Festivali Nisan ayı itibarıyla başladı. Bir devre adını veren, yurdumuzda da büyük bir yere sahip olan lale, İstanbul'un çeşitli parkları, bahçelerini ve korularını süslemeye başladı. Bu sene dikilen 8 milyon çiçek soğanının açılmasıyla adeta görsel şölen yaşanıyor. Peki, İstanbul Lale Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek? İşte, İstanbul Lale Festivali tarihleri ve mekanları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 15:10 Güncelleme: 11.04.2024 - 15:10
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl da şehrin birçok tarihi noktaları rengarenk lalelerle süslendi. İstanbul Lale festivali kapsamında ziyaretçilere seyirlik manzaralar sunuluyor. Peki, İstanbul Lale Festivali nerede, ne zaman düzenlenecek? İşte, İstanbul Lale Festivali tarihleri ve mekanları...

        • 2

          İSTANBUL LALE FESTİVALİ NEREDE?

          Lale festivali boyunca Emirgan Korusu, Gülhane parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu’nda lale, sümbül, nergis ve muscari ziyaretçilerine seyirlik manzaralar sunacak.

        • 3

          TOPLAMDA 8 MİLYONA YAKIN ÇİÇEK DİKİLDİ

          Park ve meydanlara 158 türden lale soğanı, 7 türden sümbül soğanı, 8 türden nergis soğanı ve muscari soğanı olmak üzere toplamda 7 milyon 962 bin 701 adet soğanlı çiçek dikildi.

        • 4

          LALE FESTİVALİ TARİHLERİ

          İstanbul genelinde 1 Nisan'da başlayan Lale Festivali'nin bitiş tarihi ise 30 Nisan 2024 olarak belirlendi.

        • 5
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