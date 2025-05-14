Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, yeni yılda tatil planları yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri