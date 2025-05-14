Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün kaldı?
Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle Kurban Bayramı tarihi gündeme geldi. İbadetlerini yerine getirmek isteyen ve tatil fırsatını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu yılın Kurban Bayramı tarihini merak ediyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte detaylar...
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini takvime göre, Kurban Bayramı'nın tarihi belli oldu. 2025 Kurban Bayramı'nın tarihi, yeni yılda tatil planları yapacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman? 2025 Kurban Bayramı hangi tarihte, ayın kaçında idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tarihleri
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2025 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı 2025 yılında 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü yani bayramın 4. günün bitiminin ardından sona erecek.
5 Haziran Perşembe günü ise Kurban Bayramı Arefe Günü olarak idrak edilecek.
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KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ
5 Haziran Perşembe: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
6 Haziran Cuma: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
7 Haziran Cumartesi: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Haziran Pazar: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı tatilinin Cuma gününe gelmesi nedeniyle 9 günlük tatil ihtimali görülmüyor.