KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban bayramı tatili kaç gün henüz açıklanmadı ancak dört gün sürecek olan bayramın ilk günü haftasonuna, üç günü haftaiçi günlerine denk geliyor. Bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağına dair henüz bir açıklama yok.