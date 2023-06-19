BAYRAM TATİLİ BOYUNCA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK!

Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.