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Kurban Bayramı'nda toplu taşıma bedava mı? Bayramda otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, marmaray tarifesine ilişkin karar Resmi Gazete'de!

Kurban Bayramı'nda toplu taşıma ve ücret tarifesi araştırmaları hız kazandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Haziran ile 1 Temmuz günleri arasında idrak edilecek olan bayram boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Kurban Bayramı'nda akraba ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyenlerin gözü Kurban Bayramı'nda otobüs, metro, metrobüs, marmarayın ücretsiz olup olmayacağına çevrildi. İşte 2023 Kurban Bayramı'nda toplu taşıma (metro, marmaray, metrobüs, otobüs) tarifelerine ilişkin merak edilenler...

Giriş: 19.06.2023 - 15:48 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bayramda otobüs, metro, metrobüs, marmaray tarifesi, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme geldi. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram ziyaretinde bulunacak olan binlerce vatandaşın gözü "Bayramda toplu taşıma otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi, bedava mı olacak?" sorusuna çevrildi. Kurban Bayramı'nda toplu taşıma tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanırken İstanbul Ankara İzmir için Marmaray, Başkentray, İZBAN seferleri gündeme geldi. İşte 2023 Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ve ücret tarifesi...

  • BAYRAM TATİLİ BOYUNCA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK!

    Bayram tatili nedeniyle köprü ve otoyolların ücretsiz olması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konmasına 4736 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

    Ekli karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan 3 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü ücretsiz olacak.

  • BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA (MARMARAY, METROBÜS, METRO) ÜCRETSİZ Mİ?

    28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray, ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

  • BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

    Kurban Bayramı boyunca, 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00' itibarıyla 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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