Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı coşku içinde bekleniyor. Tarihlerin yaklaşmasıyla birlikte "Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, tatil 9 gün olacak mı?" araştırmaları hız kazandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen takvime göre belli olan tarihleri sizler için derledik. İşte, Diyanet ile Kurban Bayramı tarihi ve tatili hakkında merak edilenler...