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Kurban bayramı mesajı: En güzel resimli, uzun ve kısa, anlamlı bayram mesajları

Kurban bayramı geldi! Milyonlar bu sene uzun bir aranın ardından sevdikleri ile bir araya gelecek. Uzmanlar bayramlaşma konusunda hala dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Sevdikleri ile buluşamayanlar ise yine en güzel, anlamlı kurban bayramı mesajlarını araştıyor. İşte bayrama özel anlamlı, kısa ve uzun bayram mesajları...

19.07.2021 - 20:48 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Kurban bayramında aile, akraba ve sevdikleri ile buluşamayan milyonları bayram mesajları bir araya getiriyor. Duygularını en güzel şekilde ifade etmek isteyen okurlar anlamlı bayram mesajları araştırıyor. Kurban bayramının birinci günü genellikle kurban işlemlerine ayrılır. Siz de bayramın birinci gününde yanlarında olamasanız bile en özel kurban bayramı mesajlarınızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. İşte en özel bayram mesajları...

  • KISA, UZUN, ANLAMLI VE ÖZEL KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız..

  • Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

    Kurban Bayramının sevgi, saygı, yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıkacağı, nefsani duygularımızı bir nebze olsun terbiye etmeye güzel bir vesile olmasını dilerim.

     

  • Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum.

    Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu, dualarınız kabul olsun.

  • Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah'a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

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