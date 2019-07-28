Kurban Bayramı arefe ne zaman? Kurban Bayramı tarihi ayın kaçına denk geliyor? Soruları merak konusu oldu. Ramazan Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesinin ardından Kurban Bayramı içinde aynı bekleyiş devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı tatili kaç gün gün olacak? Detaylar haberimizde

KURBAN BAYRAMI AREFE NE ZAMAN 2019

Kurban Bayramı arefesi 10 Ağustos Cumartesi günü başlıyor. Kurban Bayramı birinci günü ise 11 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Son gün ise 14 Ağustos Çarşamba.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Hicri takvimde Zilhicce ayının 10'unda kutlanan Kurban Bayramı bu sene Miladi takvime göre 11 Ağustos Pazar günü kutlanacak. 10 Ağustos Cumartesi günü ise Kurban Bayramı arefesi idrak edilecek. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

11 Ağustos pazar günü başlayacak 2019 Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 14 Ağustos çarşamba günü sona erecek. Turizmciler perşembe ile cuma günlerinin de tatil ilan edilmesini ve bayram tatilinin 9 güne çıkartılmasını isterken, Ankara Ticaret Odası (ATO) çalışma motivasyonunu düşürdüğünü belirterek bayram tatilinin uzatılmamasını istedi. Konuyla ilgili son sözü hükümet söyleyecek. Kurban Bayramı tatil süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapılır yapılmaz detaylar haberimizde yer alacak.

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).