Kurbağanın kopan uzvunu yeniden büyüttüler!

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İnsanlar kaybettikleri uzuvlarına yeniden kavuşabilecek mi? İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre, bilim insanları beş ilaçtan oluşan bir kokteyl kullanarak uzvunu kaybetmiş kurbağaların organlarını yeniden büyütmeyi başardı. Bilim insanları, geliştirdikleri tekniği bir sonraki aşamada memeliler üzerinde test etmek istediklerini açıkladı.

18 AY SÜREN ÇALIŞMANIN SONUNDA KURBAĞALARIN UZUVLARI YENİDEN ÇIKTI

Bilim insanları, uzuvları eksik olan Afrika pençeli kurbağaları üzerinde uzuv büyütme deneyleri yaptı. Giyilebilir silikon içerisine yerleştirilen beş ilaçlı kokteylin uzuvlardaki yaraya teması sağlandı. 18 ay boyunca izlenen kurbağalarda uzuvların yeniden büyümesi sağlandı. ABD'li akademisyenlere göre, bu yöntem, insanlarda kullanım için bir kilometre taşını işaret ediyor.

Günümüzde, travma, diyabet veya başka nedenlerle uzuvlarını kaybetmiş milyonlarca hasta için doğal rejenerasyon (kopan dokuların belli bir sürede tekrar yenilenmesi) yoluyla işlevi geri kazanması mümkün değil.

"HEYECAN VERİCİ"

Çalışma, Tufts Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi'nin Wyss Enstitüsü uzmanları tarafından yürütüldü. Tufts Üniversitesi'ndeki Allen Keşif Merkezi'nde araştırma görevlisi olan çalışma yazarı Nirosha Murugan, "Seçtiğimiz ilaçların neredeyse tam bir uzuv oluşturmaya yardımcı olduğunu görmek heyecan verici" dedi.

Ekip, memelilere geçmeden önce, normal rakamlara, daha ayrıntılı iskelet ve kas özelliklerine sahip, işlevsel olarak daha eksiksiz olan kurbağa uzuvlarını yeniden büyütmek istiyor.