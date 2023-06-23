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Kurbağa hem kara hem de suda yaşamını sürdürebilen ender canlılardandır. kurbağa kış uykusuna yatar mı sorusu da bu canlı hakkında ilgi çeken bir konudur. Peki kurbağa kış uykusuna gerek duyan canlılar arasına girmekte midir? Soğukkanlı canlılar olarak da anılan kurbağalar kış uykusuna ihtiyaç duyuyorsa, bu zaman dilimi ne kadar sürmektedir? Genelde bataklık, nehir, göl gibi sulak alanlarda yaşamını sürdüren kurbağaların derilerini sürekli nemli tutmaları gerekmektedir. Bu nedenle iklim koşulları kurbağaların yaşamı için oldukça önemlidir. Kurbağa kış uykusuna yatar mı dediğimizde tüm canlılarda olduğu gibi kurbağa içinde coğrafyanın önemi olduka büyüktür. Bu nedenle çeşitli kurbağa türlerinin olduğunu ve bu türlerin farklı yaşam alanlarına uygun şekilde yaşayabildiklerini belirtelim.

Kurbağalar Kış Uykusuna Yatar mı?

Genellikle nem oranı yüksek bölgelerde yaşamını sürdüren kurbağaların başlıca besin kaynakları örümcek, karınca, böcek, solucan gibi ufak boyutlu canlıladır. Bunların yanı sıra kurbağaların küçük ve yumuşak dokulu balıklarla, ölü hayvan kalıntılırını da yiyerek beslendiği bilinmektedir. Peki hem su hem de karada yaşayabilen kurbağalar kış uykusuna yatar mı? Evet kurbağalar kış uykusuna ihtiyaç duyan canlılardandır. Kurbağalar kış uykusuna yatar mı sorusundan ziyade kış uykusuna yatma şekilleri çok daha ilgi uyandırıcıdır. Bunun nedeni ise kurbağalar donarak kış uykusuna yatmaktadır. Donma yöntemi ile kış uykusuna dalan kurbağalar bu işlemi toprağa gizlenerek gerçekleştirir. Peki donarak kış uykusuna yatan kurbağalar kaç ay kış uykusuna yatar?

Kurbağalar Kış Uykusuna Ne Zaman Yatar?

Donarak kış uykusuna yatan kurbağalar için kurbağalar kış uykusuna ne zaman yatar sorusunun cevabı şüphesiz bölgedeki bitki örtüsünün de donmaya başladığı zaman dilimi olacaktır. Bulunduğu bölgedeki bitki örtüsünün de donmasıyla başlayan kış uykusu süreci bölgeye göre değişkenlik gösterir. Kurbağa kaç ay kış uykusuna yatar dediğimizde ise bu süre iklim koşullarına göre 2 veya 7 ay arasında değişkenlik göstermektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk