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        Haberler Gündem Güncel Kuran kursunda çocuğa şiddet

        Kuran kursunda çocuğa şiddet

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kur'an kursunda çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen din görevlisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:34 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:34
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        Kuran kursunda çocuğa şiddet
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        Ağrı'da Kur'an kursunda bir çocuğa şiddet uygulandığı yönünde çıkan haberler üzerine valilik açıklama yaptı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında "imam çocukları tekme tokat dövdü" başlıklı haber ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

        Şiddet görüntüleri üzerine Diyadin Kaymakamlığınca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanıldığı belirtilen açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen imam hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

        "Kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan din görevlisi Ö.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #dayak
        #ağrı
        #Kuran kursu
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