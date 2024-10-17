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        Haberler Gündem Çevre Kuraklık Tunca'daki kirliliği ortaya çıkardı | Son dakika haberleri

        Kuraklıkla birlikte Tunca Nehri'ndeki kirlilikte gün yüzüne çıktı

        Edirne'de Tunca Nehri'nde yaşanan kuraklıkla birlikte çevre kirliliği de ortaya çıktı. Son yıllarda su seviyesinde sürekli düşüş görülen Tunca Nehri'nde araç lastikleri ve sandalyelerin de bulunduğu atıklar gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 18:52 Güncelleme: 17.10.2024 - 19:02
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          Edirne'de Tunca Nehri'nde yaşanan kuraklıkla birlikte atıklar da su yüzeyine çıktı.

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          Edirne'de tarımın can damarı ve binlerce turistin uğrak yeri olan Tunca Nehri de kuraklığın etkisinde. Nehrin su seviyesi son yıllarda sürekli azalmakta.

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          Nehirde yaşanan kuraklıkla azalan suyun ardından çevre kirliliği de gün yüzüne çıktı.

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          Çevreye ve doğaya duyarlı vatandaşlar, Tunca Nehri'nde gördükleri manzara karşısında şoke olurken, bölgede bir an önce temizlik çalışması başlatılması gerektiğini ifade etti.

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          Cengiz Cebeci adlı vatandaş, "Bayağı kuraklık var. Bu kuraklıktan dolayı su çekilmesi çok fazla olmuş. Suyun içerisinde en çok dikkatimi çeken, geriye kalan içki şişeleri oldu. Bizim insanımız biraz da keyfine düşkün ama doğayı hiç düşünmüyorlar. İnsan gerçekten bazen bu şekilde gördü mü üzülüyor. Burası biraz da turistik bölge olduğu için dışarıdan gelen turlar oluyor ve görüntü hiç iyi değil. Yerel yöneticilerin bu durumla biraz ilgilenmesi lazım. Bu nehrin bir an önce temizlenmesi gerekiyor. İnsanlarımız da bu konuda biraz daha duyarlı olursa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

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