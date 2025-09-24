Habertürk
        BIST 100 11.251,99 %-0,70
        DOLAR 41,4641 %0,14
        EURO 48,8435 %-0,23
        GRAM ALTIN 5.025,80 %0,33
        FAİZ 39,81 %0,13
        GÜMÜŞ GRAM 58,80 %0,33
        BITCOIN 112.617,00 %0,54
        GBP/TRY 55,9101 %-0,21
        EUR/USD 1,1771 %-0,37
        BRENT 67,53 %-0,15
        ÇEYREK ALTIN 8.217,18 %0,33
        Kuraklık endişelerinin azalması ve rekolte artışıyla kakao fiyatları yüzde 40'tan fazla geriledi

        Kuraklık endişelerinin azalması ve rekolte artışıyla kakao fiyatları yüzde 40'tan fazla geriledi

        Emtia borsası Intercontinental Exchange'de kakaonun ton fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 40'ın üzerinde gerileyerek 7 bin doların altına indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 11:44 Güncelleme: 24.09.2025 - 11:59
        Kakao fiyatlarında sert düşüş
        Kakao fiyatları, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 40'tan fazla geriledi.

        Kakao bu yıl emtia piyasasında en sert dalgalanma yaşayan ürünler arasında yer aldı.

        ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'de kakaonun ton fiyatı 2024 sonundan bu yana yüzde 40'ın üzerinde gerileyerek 7 bin doların altına indi.

        Kakao fiyatlarında zayıflayan taleple birlikte arzın artacağı beklentisiyle bu yıl sert düşüşler görüldü.

        Batı Afrika'da yağmurların kuraklık koşullarını hafifletmesi ve kakao ağaçlarının çiçeklenmesinin artışıyla üretimin de artacağı öngörüleri fiyatları baskı altında bıraktı.

        Yüksek kakao fiyatları ve tarifelerin çikolata talebini azaltabileceği endişesi de kakao fiyatlarını baskı altında tutan bir diğer unsur oldu.

        Batı Afrika'da kakao üretiminin daha fazla artacağına yönelik öngörüler ise fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

        Analistler, kakaoda gelecek sezona ilişkin üretim tahminlerinin arttığını belirterek, kısa yönlü yukarı yönlü fiyat hareketleri olsa bile genel eğilimin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

        Fiyatlar geçen yıl arza yönelik endişelerle 12 bin 931 dolarla rekor tazelemişti. Olumsuz hava koşullarının Batı Afrika'daki mahsuller için tehlike arz etmesi ve küresel stoklardaki düşüş nedeniyle fiyatlarda ralli görülmüştü.

        Fildişi Sahili ve Gana'daki zayıf üretim nedeniyle kakao fiyatlarında yıl genelinde arza ilişkin endişeler fiyatların rekor kırmasında önemli rol oynadı.

        Fildişi Sahili'ndeki ihracatçıların kötü kalite nedeniyle kakao çekirdeklerini reddettiği bildirilirken, bu durumun küresel kakao arzını olumsuz etkileyebileceği tahmin ediliyordu. Ülkede kakao hasadında görülen azalış da fiyatların artmasına neden olmuştu.

        Fildişi Sahili ve Gana'daki büyük kakao fabrikalarının tohum maliyetlerini karşılayamadığı için üretimi kısma veya durdurma kararı almasından dolayı fiyatlar geçen yıl üst üste rekor tazeledi.

        Arzda sorunların ana nedeni uzun süreli kuraklık ve şiddetli yağmur gibi kötü hava koşulları gösterilirken, bitki hastalıkları da mahsulü etkiledi. Özellikle ağaçların ölmesine neden olan CSSVD virüsü üretimde sıkıntı yarattı.

