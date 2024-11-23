Kura çekimi gerçekleşti! MEB 20 Bin Sözleşmeli öğretmen sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercihleri sona ermişti. MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklandı. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. İşte kura sonucu isim listesi sorgulama listesi ile 20 Bin sözleşmeli öğretmen sonuçları
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Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne bir gün kala açıklanan öğretmen atama sonuçları MEB tarafından duyuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 20 bin öğretmen ataması için sonuçlar açıklandı. İşte öğretmen atama sonucu sorgulama ekranı...
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ SONA ERDİ!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama takvimi doğrultusunda 20 bin sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Kasım 2024 tarihinde sona erdi.
20 bin öğretmen atama sonuçlarının, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı Pullman İstanbul Hotel'deki "20 bin Öğretmen Atama Töreni" sonrasında duyurulması öngörülüyor.
ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu ile sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 23 Kasım 2024 tarihinde açıklandı.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih kılavuzunda belirtildiği üzere Atama kararnameleri il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. 4. İl millî eğitim müdürlükleri illerine atanan öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini ivedilikle başlatacaklardır.
7315 sayılı Kanuna göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığı tarihten itibaren atanan öğretmenler göreve başlayacak.
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ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.
Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınav puanının % 50’si alınarak hesaplanacaktır.
Sözlü sınav başarı puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir. Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.