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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta piyasalarda yaşanan büyük dalgalanma konu ediliyor. Programda Sagam Strateji Danışmalık Kurucu Ortağı Ekonomist Murat Sağman, piyasalarda yaşanan dalgalanmada yatırımcının temel yanlışlarını kısa süre önce yazdığı 'Borsada Oynanmaz' kitabının çerçevesinde yeniden ele alıyor.

YENİ SİSTEM BAŞARILI OLUR MU?

Geçen haftadan bu yana hem borsa İstanbul hem dolar kurunda yaşanan yüksek oynaklık ve bunun yatırımcılara etkisinin ele alındığı programda yatırımcıların hem dövizin hem borsanın yukarı yönlü eğiliminin olduğu son aylardaki tutumu sorgulanıyor. Kaldıraçlı işlemlerin de ele alındığı Yatırımcı Rehberi'nde bu işlemlerin yapılma amaçları ve doğru kullanım biçimleri dile getiriliyor. Sağman programda kur korumalı TL mevduat sisteminin başarılı olup olmayacağını yorumlarken özellikle yatırımcıların hangi vadede bu enstrümanı kullanacağı ve enstrümanın başaralı olması halinde piyasaların geleceğinin nasıl şekilleneceği masaya yatırılıyor.