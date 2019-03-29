Çin’in Changzhou kentinde, Nanjing Müzesi Arkeoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından 2 bin 500 yıl öncesine tarihlenen bir mezarda, bir küp dolusu kırılmamış yumurta bulundu.

Arkeologlar 2 bin 500 yıllık yumurtaları kırmaktan korktuğu i çin dokunmaktan kaçındığını belirtti. Yaklaşık 20 adet olduğu tahmin edilen yumurtaların kesin sayısını doğrulamak için X ışınları kullanacaklarını ifade etti. Uzmanlar bulunan yumurtaların, günümüzdeki yumurtalar ile benzer özellikte olduğunu ekledi.

Arkeoloji Enstitüsü başkanı Lin Liugen, "Yumurtaların akı ve sarısı büyük ölçüde çürümüş olsa da, DNA testleri ile yumurtaların salamura yapılarak korunup korunmadığı belirlenebilecek" dedi.

Modern Express'e konuşan uzmanlar, yumurtaların çıkarıldığı mezar odasının sahibinin ailede önemli bir figür olduğunu düşündüklerini söyledi.

Arkeologlar, yumurtalara ek olarak, bir dizi porselen bardak, tencere, tabak da buldu. Ayrıca ailenin öteki dünyada aç kalmaması için yumurta ve bol miktarda kap ile gömüldüklerini bildirdi.

Öte yandan yumurta kabının daha sonraki çalışmalar için sabit sıcaklık ve nem oranına sahip bir dolaba yerleştirileceği aktarıldı.

Arkeologlar, mezardaki diğer kaplarda tahıl ürünlerinin olabileceğini ancak zamanla yok olduğunu söylüyor.