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        Haberler Spor Voleybol Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerin dörtlü final programı belli oldu - Voleybol Haberleri

        Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerin dörtlü final programı belli oldu

        AXA Sigorta Kupa Voley'de kadınlar ve erkeklerde "Dörtlü Final" maçlarının programı belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:58
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        Kupa Voley'de Dörtlü Final programı!
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        Kadınlar ve erkeklerde AXA Sigorta Kupa Voley turnuvasının "Dörtlü Final" programı açıklandı.

        Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

        23 Mart Cumartesi:

        Yarı finaller

        15.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları

        17.30 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit

        24 Mart Pazar:

        17.00 - Final maçı

        Bursa'daki TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:

        26 Mart Salı:

        Yarı finaller

        14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor

        17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara

        27 Mart Çarşamba:

        17.00 - Final maçı

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