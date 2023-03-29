A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçında evinde Hırvatistan'a 2-0 kaybetti. Milliler, Stefan Kuntz yönetiminde bir büyük maçtan daha boynu bükük ayrılmış oldu. Kuntz yönetiminde beşi 2022 Dünya Kupası Elemeleri, beşi Uluslar Ligi ve ikisi Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere 13 resmi maça çıkan Türkiye, bu sınavlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Tablo başarılı gözükse de Alman hoca yönetiminde büyük maçlardaki durum dikkat çekiyor. Türkiye, tüm galibiyetlerini FIFA sıralamasında kendisinden alt sırada bulunan ülkelere karşı aldı.

DÜNYA KUPASI HAYALLERİ PORTEKİZ'LE BİTTİ Kuntz dönemi, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde evimizdeki Norveç beraberliği ile başlarken sonrasında Letonya, Cebelitarık ve Karadağ galibiyetleri geldi. Türkiye, Portekiz ile play-off yarı finalinde eşleşirken Burak Yılmaz'ın penaltı kaçırdığı maçta 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. Hemen ardından milliler, hazırlık maçında da İtalya'ya 3-2 mağlup oldu.

ULUSLAR LİGİ'NDE SON MAÇTA FAROE ŞOKU! Türkiye, bunun ardından ise Uluslar Ligi C Grup 1'e başladı. Faroe Adaları, Litvanya, Lüksemburg'un bulunduğu grupta ilk 4 maçı yemeden 14 gol atıp kazanan Türkiye, sonrasında ise evinde Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı. Milliler son maçta ise Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olurken liderliğe rağmen bu kayıp eleştirilerin hedefi oldu.

ERMENİSTAN GALİBİYETİ İLE BAŞLADIK AMA... Milli Takım, Uluslar Ligi macerasının ardından hazırlık maçlarında İskoçya ve Çekya'yı 2-1'le geçerken 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne Ermenistan galibiyeti ile başladı. Millilerin futbolu galibiyete rağmen eleştirilse de Hırvatistan karşısında ise yenilgi geldi. Kuntz eleştirilerin odak noktasına otururken bu performansın grubun diğer öne çıkan ekibi Galler karşısında nasıl sonuç vereceği merak konusu.

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Haberi Hazırlayan : Oğuzhan Genç