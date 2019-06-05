05 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Nesli tehlike altındaki caretta carettaların yuvalama alanı Kumluca'ya bağlı 300 metrelik Olimpos sahilinde, 4 kişinin ateş yakıp alkol aldıkları belirlendi. Bitişik iki sahil Çıralı ve Olimpos'ta geçen yıldan itibaren caretta caretta yuvalama alanında saat 20.00'den sabah saatlerine kadar nöbet tutarak, sahilde ateş yakılması, parti düzenlenmesi gibi caretta yuva alanlarına zarar verici aktiviteleri önlemeye çalışan gönüllüler dört kişiyi uyardı. A.K., M.U., M.Ü. ve R.B., ateşin söndürülmesi ve carettaların yuva alanının boşaltılması uyarısında bulunan gönüllülere hakaret ve tehditle karşılık verdi. Gönüllülere saldırmaya da çalışan 4 kişi, jandarmaya ihbar edildi. Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Olimpos Jandarma Asayiş Noktası ekipleri olaya müdahale etti. 4 kişi, ateşin söndürülmesi ve alanın boşaltılmasını isteyen jandarma ekiplerine de hakaret ve tehditle karşılık verdi. 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Caretta koruma görevlileri ve gönüllüler jandarmadaki ifadelerinde, dün saat 22.40 civarında Olimpos sahilinde derenin güney bölgesinde 4 kişiyi ateş yaktıkları ve içki içerken gördüklerini belirterek, alanın nesli tehlike altıdaki carettaların yuva alanı, bölgede ateş yakmanın yasak ve bu konuda valilik emri ile Orman Bakanlığı'nın deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgesi olduğu, boşaltmaları gerektiği uyarısında bulunduklarını söyledi.
"HAYVANA TAŞLA VURDU, ÜZERİNE BİNDİ"
Olimpos gişelerde bölgeye saat 22.00 itibarıyla girişin yasak olduğu tabelasının da bulunduğunu belirten gönüllüler, uyarılarına rağmen 4 kişinin kendilerine küfür ve hakaret ettiğini söyledi. Bu kişilerin üzerlerine de yürüdüğünü ve geri çekildiklerini anlatan görevliler, "Uzaklaştığımız esnada bir deniz kaplumbağası yumurtlamak için kumsala çıktı. Bu kişiler flaşlı fotoğraf çekmeye ve hayvanın üzerine yürümeye başladı. Üstünde sarı tişört ve kırmızı şort olan kişi, kaplumbağanın üzerine elleriyle bastırıyordu ve hayvana zarar veriyordu. Bu esnada arkadaşları bunu fotoğraflıyordu. Bu şahıs daha sonra hayvana taşla vurdu, üzerine bindi. Yaralandığını düşündüğüm hayvanı iterek denize sürüklediler. Biz de olay çıkmaması için jandarma ekiplerine bildirdik" dedi.
Olay yerine gelen ve alanı boşaltmaları gerektiğini söyleyen 6 kişilik jandarma ekibine de bu kişilerin küfür edip hakarette bulunduğunu aktaran görevliler, "Jandarma personelinin de üzerine yürüyerek mukavemette bulundular. Jandarma da zor kullanarak şahısları etkisiz hale getirdi. Ancak şahıslar jandarma personeline, küfür ve hakaretlerde bulunmaya devam etti" dedi.
4 kişi, ifadelerinin ardından gönüllülere hakaret ve tehdit, jandarma ekiplerine hakaret, tehdit ve görevini yaptırmama ile yasak olmasına rağmen ateş yakma ve nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağasına eziyet suçlarından adliyeye sevk edilecek.
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