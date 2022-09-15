Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kırsal ve ilçe merkezlerinde okuyan öğrenciler okulda öğle yemeği sonrasında 45 öğrenci kusma, karın ağrısı, baş dönmesi ve ishal şikayetleri nedeniyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu.
Alınan bilgilere göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal ve ilçe merkezlerinde bulunan bazı okullardaki 45 öğrenci okulda verilen öğle yemeği sonrası şikayetlerin başlaması üzerine aileleri tarafından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kumanyadan yemek yiyen 5 bin civarı öğrenciden zehirlenen 45 öğrencinin çoğu ayakta tedavi olarak taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Zehirlenme bilgisi üzerine Silvan kaymakamı Hasan Uğuz, öğrencileri hastanede ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve okul müdürlerinin de hastanede gece boyunca kaldığı, öğrencilerin durumlarını takip ettiği ve hastane yetkililerinden bilgi aldığı kaydedildi.
YEMEKTEN ALINAN NUMUNELER İNCELENİYOR
Herhangi bir ağır vakanın olmadığı görülen öğrencilerden bir kaçı tedbir amaçlı müşahede altında tutulurken yemekten de alınan numune incelemeye gönderildi. Hastaneye gelmeyen diğer çocukların takibi için okul müdürleri uyarıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!