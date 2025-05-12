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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kum taşıma kovası can aldı | Son dakika haberleri

        Ordu'da kafasına kum taşıma kovası düşen işçi hayatını kaybetti

        Ordu'da inşaatta kafasına kum taşıma kovası düşen 46 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 22:01 Güncelleme: 12.05.2025 - 22:01
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        Kum taşıma kovası can aldı
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        Ordu'da Aybastı ilçesine bağlı Pelitözü Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hakan Yakışan'ın (46) kafasına kum taşımak için kullanılan kova düştü.

        Ağır yaralanan Yakışan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aybastı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yakışan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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